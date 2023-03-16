涉两次拒听警员指示闯红灯逃逸 26岁男子将被控五罪名

（早报讯）疑无照驾驶，26岁男子深夜被截查时，在20分钟内两度与警方展开追逐战，猛踩汽车油门逃逸，其中一次还闯红灯。警方展开全岛搜捕，在12个小时后找到弃车，男子落网后将被控五项罪名。

新加坡警察部队星期三（3月15日）发文告说，警方于3月14日凌晨约2时58分，在克拉码头一带的所罗门街（Solomon Street）巡逻时，发现男子坐在一辆停泊的汽车内，于是劝告男子若饮酒就不要开车。

警员随后要求男子下车，但后者不听指示，反而猛踩油门逃逸。警方立刻追逐，却失去他的踪迹，之后展开全岛搜捕行动。

同日凌晨约3时20分，另一组警员在裕廊西81街的停车场发现涉案的汽车，警员趋前要男子下车，他不听从指示，反而倒车并再度猛踩油门逃逸，过程中还闯红灯，警方二度展开搜捕行动。

案发12小时后，约下午3时15分，警方在先驱一带的建德路（Kian Teck Road）找到被男子遗弃的汽车。

经过调查和调阅警方电眼画面后，来自中央警署、交警及勿洛警署的查案人员于同日下午约4时30分在惹兰友诺士逮捕了男子。没有人在这起事件中受伤。

涉案男子星期四（16日）将被控五项罪名，包括阻差办公、两次未遵守警员指示停车、无照驾驶、无保险开车，以及闯红灯。