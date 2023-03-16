瑞信股价动荡引担忧 海指周四早盘跌20点

（早报讯）瑞士信贷(Credit Suisse)股价动荡加剧投资者对银行业的担忧，美国股市星期三（3月15日）再遭重创。虽然瑞士央行已做出将在必要时向瑞士信贷（Credit Suisse）提供流动资金的保证，但亚洲主要股市星期四早盘阶段仍无一例外地全部下跌。海指截至中午12时下滑20点或0.63％，报3152.92点。

12只海指成分股下跌，香港置地（Hongkong Land）、DFI零售集团（DFIRG）和怡和控股（JMH）领跌，午休前分别下滑5.18％、3％和2.72％。星展集团（DBS）、华侨银行（OCBC）和大华银行（UOB）分别下滑1.12％，1.06％和0.75％。

13只成分股上涨，领涨的是丰树工业信托（Mapletree Industrial Trust）、丰树物流信托（Mapletree Logistics Trust）和凯德综合商业信托（CapitaLand Integrated Commercial Trust），涨幅分别为1.73％、1.19％和1.06％。

辉立证券投资组合经理韩巍博士在接受《联合早报》采访时说：“目前投资者的担忧已经蔓延到其他银行，从心理层面上，这也会对本地的三大银行有间接影响，所以，股价方面会受到一定打压。不过，本地三大银行的运营整体来说比较稳定，除非中间存在和瑞信的商业层面的合作。”

投资者越来越担心潜在的信贷紧缩可能使即将到来的经济放缓恶化，这份担忧也直接影响着美国联邦储备局进一步加息以控制通胀的决心。

投资顾问公司Asymmetric Advisors市场策略师安沃札德（Amir Anvarzadeh）说：“这个问题增加了人们对全球银行体系的担忧。美国仍有可能加息25个基点，因为任何暂停加息的举措都表明联储局处于恐慌之中。”

投资研究平台Smartkarma分析师马克（Mark Chadwick）在一份报告中指出，瑞信股价暴跌引发了一场全球的信心危机。信心是金融体系中的关键，但最新的事态发展表明，信心多么容易被动摇。

为平息投资者担忧，预先增强流动性，瑞信今早刚刚宣布欲从瑞士央行借款500亿瑞士法郎（约725亿新元）。这一举措虽为银行股提供了一定支撑，但市场情绪仍然脆弱。MSCI亚洲区除日本指数（MSCI Asia ex Japan Index）早盘甚至一度跌至2023年以来低点。