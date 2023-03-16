妇被骗百万积蓄案 卖户头收赃款 马国男判坐牢

（早报讯）获朋友介绍“好康”，24岁马国男卖银行户头给不法分子，用来接收七旬退休女商人被骗走百万元公积金储蓄的部分赃款，被判坐牢四个月又两周。

75岁的退休女商人去年接受媒体访问时说，她早年和丈夫开了家贸易公司，2021年底坠入假公安骗局，结果存了50年的100万元公积金储蓄全没了，她在去年2月4日报警。

《新明日报》较早前曾报道，29岁的钟志祥（厨师）将个人银行户头卖给骗子，还介绍友人卖户头以便抽佣，结果后者户头被用来接收女商人被骗走的部分赃款。

来自马来西亚的钟志祥认罪后，于1月12日被判坐牢九个月。

他的24岁友人林谦伟则在昨日承认一项抵触滥用电脑法令的罪行，被判坐牢四个月又两周。

“买”银行户头声称作虚拟货币交易

调查揭露，2021年12月，一名陌生女子通过脸书联系钟志祥，问他是否愿意卖出个人银行户头，每一个600元，每个月的月底还能得到经手款项总数额0.001%的佣金。后来，陌生女子又诱导他介绍更多人卖出自己的银行户头给他们用。

去年1月初，林谦伟得知钟志祥在“买”银行户头，声称是用来进行虚拟货币的交易。想赚外快的他找上钟志祥，以每月500元借出自己的银行户头。

林谦伟后来被加入微信群组，群组内有提到，他的银行户头或将被用来洗黑钱或是虚拟货币交易，但能从中抽佣。

他同样也介绍了另一名朋友卖出银行户头，本该给朋友600元，他却自己抽了200元。隔月，被告的银行户头就遭冻结。（人名音译）