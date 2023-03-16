新上司查账 揭女经理挪用逾2万元管理费

（早报讯）公寓换了管理代理后，被续聘的女经理失信2万余元公款，她把钱花在家里开销和孩子身上，直到新上司表示要检查账目，罪行才被揭发。

被告是40岁的谢丽朱莉安娜（译音），案发时是杨厝港路一带一间公寓的经理，她面对一项失信控状。

案情显示，被告在2009年被雇用，公寓的分层地契管理委员会（MCST）后来在2020年12月1日终止与当时管理代理的合作关系。

不过被告工作不受影响，她被新的管理代理聘用，继续担任公寓经理。

被告在担任公寓经理期间，在2021年3月10日至5月24日间，失信了2万零652元公款。

调查揭露，被告在2021年3月10日电邮上司，称需要一张2300元的支票，以购买超市礼券，奖励工作表现好的清洁工。

公司于是发了一张2300元的付款凭证（payment voucher）给被告，但被告把钱存入自己的银行户头后，并没有买礼券。

除此之外，被告也私吞了782元的小额现金（petty cash）。

被告至今没有赔偿公司损失，她在星期三（3月15日）认罪，法官将案件展至下个月5日下判，好让被告在这一期间考虑是否要筹钱作出赔偿。

吓得不敢上班

被告知道上司要检查账目，吓得不敢上班。

被告接到上司打来的电话，表示将在2021年5月18日到访公寓，并检查账目。

上司当天到达公寓后，发现被告座位收拾得很干净，但却不见人影。

公司尝试联系被告和被告的家人，但都不成功。

被告隔天打电话给公司董事，坦诚自己挪用公款。两人于2021年5月21日见面，被告透露自己从2014年起，便私吞公寓居民缴交的管理费。