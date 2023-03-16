能源局给予有条件批准 吉宝能源料2030年后从柬埔寨进口低碳电力

（早报讯）吉宝能源获得能源市场管理局有条件批准，从柬埔寨进口1千兆瓦的低碳电力到新加坡，这是我国最大的跨境电力合约。

能源局星期四（3月16日）发文告宣布这个率先获得附条件批准（conditional approval）的低碳电力进口项目。

能源局是在初步评估项目在技术和商业上可行后，有条件批准这个项目，以便吉宝能源展开更进一步的研究，并获取相关政府的批准。

吉宝能源预计在2030年后，通过陆上架空的高压输电线和海底高压输电线，从柬埔寨进口太阳能和水力生成的电力。风能也可能是电力来源之一。

为此，吉宝能源将铺设超过1000公里的海底电线，并搭配电池储能或抽水蓄能系统。

吉宝能源星期三（15日）与柬埔寨皇家集团电力有限公司（Royal Group Power Company Ltd，简称RGP）签署长期电力采购与出口协定，由RGP负责供应和出口、吉宝负责进口公用事业规模的低碳电力。

人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生和柬埔寨矿产能源部大臣瑞赛见证了在本地举行的签署仪式。

陈诗龙致辞时说，这项长期电力采购与出口协议为引导区域跨境电力贸易创造了许多“第一次”，是个重要的里程碑。这除了是我国最大的跨境电力合约，用于项目的海底传输电线也将是东南亚最长的海底跨境互连器。

陈诗龙说，新柬跨境贸易项目建立于老挝—泰国—马来西亚—新加坡电力一体化项目去年6月成功启动的基础上，为东南亚国家互联互通创造机遇，并有利于实现亚细安电网的愿景。

“跨境能源合作可通过解锁再生能源潜力实现区域共同去碳化的潜能，以及促进洁净能源投资流动和创造绿色工作来实现经济增长。加强互联互通也为双方能源安全和韧性提供了更高水平的保障。”

我国计划到了2035年进口多达4千兆瓦（gigawatts）的低碳电力，到时预计占总能源供应的三成左右。