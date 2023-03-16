本地股市星期四退低17.38点

（早报讯）亚太投资者好不容易因为美国硅谷银行事件获得联邦储备局讯速反应而稍微宽心，喘息一天后又因为瑞士信贷银行危机再次挑起敏感神经，星期四（3月16日）纷纷避险导致主要股市全线下挫。

新加坡海峡时报指数闭市退低0.55%，或17.38点，闭市报3155.54点。

亚洲主要股市也纷纷收低，香港跌幅最大达1.64%；深圳和上海股市分别下滑1.53%和1.12%。东京和台湾分别损失0.80%和1.08%，首尔股市则小跌0.08%；悉尼股市则下跌1.52%。

FSMOne.com研究及投资组合管理部研究分析员郑博仑接受《联合早报》访问时说：“目前市场的情绪好坏参半。基于SVB倒闭和害怕瑞士信贷会面对流动性问题，市场显得不安和紧张，因为对银行体系的信心开始动摇。另一方面，市场对联储局和中央银行放慢或停止加息感到乐观，市场的预期分歧大，下来几天和几周的市场或许会继续动荡。”

本地股市全天有18亿9000万股易手，交易值达12亿7000万元，上升股210只，下跌股298只。

海指成份股方面，上升股和下跌股各占一半。

近日波动大的三家本地银行股，星期四再次受到冲击，星展集团下跌1.27%至32.55元、华侨银行下滑0.98%至12.15元，大华银行则退低0.71%至28.00元。

其他跌幅较大的股包括香港置地（Hongkong Land）下跌5.18%至4.21美元、DFI零售集团跌3.33%至2.90美元，以及怡和控股（JMH）退低2.10%至47.60美元。

升幅最大的三只成份股是丰树工业信托（Mapletree Industrial Trust）上升2.60%至2.37元、凯德综合商业信托（CapitaLand Integrated Commercial Trust）起2.13%至1.92元，以及云顶新加坡（Genting Singapore）上涨1.94%至1.05元。