食品局：肉干中致癌物不构成食品安全问题

（早报讯）由于肉干通常是偶尔才食用，并不是定期大量食用的食品，肉干中可致癌物多环芳香烃（PAHs）的含量，不会构成食品安全问题。

新加坡食品局回答《联合早报》询问时，指出这点。

近日，香港消费者委员会测试市面上30款肉干、肉松和和肉脆片零食样本的食用安全和营养价值，结果发现13款样本检出或可致癌的多环芳香烃，占测试样本的超过四成。其中，含量最高的是美珍香盒装牛肉干，它四种PAHs的总含量超出欧盟上限的超过五成。

不过，新加坡食品局评估后，发现报告中的多环芳香烃含量不会对食品安全造成影响，因为人们一般不会定期大量食用肉干。

食品局也说，多环芳香烃是通过在明火上烧烤和煎炸，高温烹饪肉类时形成的。当肉的脂肪和汁液滴在加热的表面或烧烤的明火上时，会产生火焰和烟雾，多环芳香烃就会出现在烟雾中，然后沉积在肉的表面。

“适度食用的话，烤肉和加工肉类中的多环芳香烃不会对健康造成风险。对于饮食均衡和多样化的消费者来说，这不须要担心。”

美珍香受询时说，公司非常重视产品的安全和质量。虽然最近的报告针对香港市场，但公司向新加坡的客户和合作伙伴保证，他们对此事已知情，香港的团队正处理事件，并确定香港的产品符合香港食品安全中心的要求。

就新加坡而言，美珍香指出他们也符合新加坡食品局的食品安全要求，在新加坡售卖的肉干是安全的。