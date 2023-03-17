（早报讯）美国多家银行向第一共和银行（First Republic）注资300亿美元（约404亿新元），“自救”行为提振市场情绪，美股隔夜转涨。纳斯达克指数收高2.48％，标普500指数上扬1.76％，道琼斯工商指数涨1.17％。

在隔夜早些时候下跌逾30％后，第一共和银行收盘上涨10％。进行注资的几大银行股价也有所上涨，富国银行（Wells Fargo）、美国银行（Bank of America）和摩根大通（JPMorgan）均上涨逾1％。

由于避险情绪升温，新加坡海峡时报指数星期四（3月16日）闭市退低0.55％或17.38点，报3155.54点。

以下是星期五（17日）可关注的股票：

1.紫心集团控股（ZiXin Group Holdings）公布的2022财年财报显示，公司在该财年净利为370万元人民币（约72万新元），扭转了2021财年净亏损1270万元人民币的局面，营收达2亿8910万元人民币。

2.堡垒矿业（Fortress Minerals）将任命新执行董事兼首席执行官，相关公告待发布，开市前申请暂停交易。

3.顶级手套（Top Glove）公布截至2月底本财年第二季集团净亏1亿6470万令吉（约4930万新元），每股亏损2.06仙，主要是受到手套供应过剩、订单疲弱和生产成本上升的影响。上财年第二季，集团净利达8750万令吉，每股盈利1.09仙。

4.群策环球控股（GSH Corp）闭市后宣布所发行的三个数码债券共筹集2120万元的资金，债券将在3月17日于ADDX数码平台上交易。

5.泉合近海（CH Offshore）闭市后披露连续三个财年陷入税前亏损，过去六个月的每日平均市值少于4000万元。公司会公告是否被新交所纳入观察名单。

6.建利控股（HS Optimus Holdings）闭市后宣布拟议出售的加基武吉工业台39号，截至星期四买方仍未行使购买权。为了让买方有更多时间处理贷款事宜，双方同意将收购有效期展延到3月31日下午4时。该房地产的售价为290万元。

7.天阶控股（The Place）回答新交所质询时，指公司对于非执行董事孙权（译音）申请破产一事不知情，孙权担任主席兼总裁的Ascent Bridge Limited在3月9日披露他申请破产，天阶表示并未察觉这一披露，直到收到新交所的质询。天阶认为此事对它不构成重大影响。