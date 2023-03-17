虐待或骚扰医护人员的病患 若病情不急或被拒绝治疗

（早报讯）三分之一的医护人员每周至少目睹或经历一次暴力对待或骚扰，为加强对他们的保护，暴力对待或是骚扰他们的病患，如果病情不急，或会被拒绝治疗和护理。施暴的看护和访客也可能被禁止进入医院诊所，成为不受欢迎户。

预防骚扰和暴力对待医护人员劳资政工作小组公布调查结果，建议对任何形式的医护人员虐待和骚扰采取标准化的零容忍政策。

工作小组对3000多名医护人员和1500多名公众进行调查后发现，超过三分之二的医护人员在过去一年曾目睹或亲身经历被病患或他们的看护者虐待或骚扰，三分之一的医护人员每周至少目睹或经历一次虐待或骚扰。药剂师、病患服务助理和护士等一线医护人员，更有可能面对虐待和骚扰。

最常见的虐待和骚扰形式是病患和看护大喊大叫、威胁对医护人员提出投诉或采取法律行动，以及贬低他人的言论。遭受虐待和骚扰的医护人员有时会将虐待合理化，认为是工作的一部分，或是同情患者的情况，因此不会对他们采取行动，忽视被病患虐待和骚扰的情况。

工作小组建议采用标准化零容忍政策和三管齐下的框架，即保护面临虐待和骚扰的医护人员、防止导致虐待和骚扰的情况、促进医护人员与患者和看护之间的积极关系。

小组也建议为虐待和骚扰制定明确和通用的定义以及举报和升级程序，建立支持举报的文化，实施明确的处理方式。对于施暴者，劳资政工作小组建议向他们发出警告、拒绝不合理请求，以及让无需紧急医疗护理的施暴病患出院，或阻止施暴的看护和访客进入医院。

卫生部控股也将在2023年下半年发起全国公共教育活动，鼓励医护人员、病患和看护之间建立积极的信任和尊重关系，包括调整对医护人员的期望和促进对他们的尊重。

卫生部长王乙康星期五（3月17日）到陈笃生医院出席卫生部和国立健保集团的对话会上公布小组的调查报告时说，在调查虐待事件时，医护人员必须感觉到自己并不孤单，而是得到周围的人包括上司、医院管理层、卫生部、部长和绝大多数公众的支持。

他说：“当主管采取行动疏离施虐者，而施虐者向议员或卫生部长投诉时，主管不能因为服务不当而受到谴责。我们必须认同这点，反对极少数的施虐者。”