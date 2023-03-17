Kopitiam集团创始人改建洋房 遭男子私吞237余万元

（早报讯）Kopitiam集团创始人前后开出800万元支票，请一名57岁男子帮他改建一座优质洋房，但对方迟迟没有完工，还私吞了其中237余万元。

男子白宝发（Per Poh Huat，57岁）星期五（3月17日）被控一项失信罪状，指他在2019年3月13日至12月4日间，将Kopitiam集团创始人林美发的237万2420.60元汇进自己的银行户头。

身穿红衣、戴黑框眼镜的被告通过视讯出庭面控，全程冷静聆听。

控方说，这起案件涉及庞大金额，较为复杂，向法官申请更多时间完成调查。

被告目前被还押，法官允许他以20万元保释金获保，但必须交出护照。

被告说，由于父母年迈体虚，需要照顾，无法筹集那么多钱，希望调低保释金，但被法官驳回。法官将在3月21日进一步审理保金检讨。

新加坡警察部队星期五发文告说，警方在2022年12月29日接获报案，一名受害者为了房子的建造工程，在2016年至2021年间开出800多万元的支票给被告。

2021年，工程虽然还没完成却停工，受害者怀疑被告挪用了款项，因此报警。涉案的还包括一名47岁男子，他正在协助警方调查。

失信若罪成，可被判坐牢最长七年和罚款。

案展4月28日过堂。（部分人名译音）