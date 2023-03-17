本地股市星期五早盘上扬0.86％

（早报讯）由其他银行组成的财团对第一共和银行（First Republic）的救助计划提振市场情绪，华尔街股市星期四（3月16日）集体收高。亚洲主要股市星期一早盘也普遍高涨，香港和上海股市领涨。新加坡海峡时报指数截至中午12时上涨27.26点或0.86％，报3182.8点。

25只成分股上涨，泰国酿酒（Thai Beverage）、凯德投资（Capitaland Investment）和新翔集团（SATS）领涨，午休前分别上扬3.2％、2.88％和2.77％。仅两只成分股下滑，分别是怡和合发（Jardine C&C）和星展集团（DBS），跌幅分别为0.47％和0.18％。

辉立证券首席股票经纪谭莹莹在接受《联合早报》采访时说：“瑞士央行向瑞信的救助和其他银行对第一共和银行的救助举措无疑是给市场吃了一颗定心丸，不过，今日的回升或只是暂时的缓解，具体市场走向如何还要再看下星期三（22日）美国联邦储备局将在议息会议上做出怎样的决策。”

目前，市场已经消化了欧洲央行（ECB）昨日加息50个基点的决定，以及欧洲央行行长有关通胀预计将在太长时间内维持在过高水平的言论。欧洲央行加息也增加了人们对联储局也将在下周继续加息的押注。

摩根大通资产管理公司全球市场策略师梅潘迪特（Meera Pandit）在与彭博社的采访中说：“市场对采取保护措施的行动反应相对积极，但这不一定是市场进一步走高的催化剂。因为我们不知道情况接下来将如何继续演变，所以市场中可能还存在一些脆弱性。”

期货经纪公司OANDA北美市场高级分析师莫亚（Edward Moya）在一份报告中写道：“银行业的不安情绪目前正在迅速消退，使得投资者开始争先恐后地重新投入风险资产。”

数据显示，近几天美国各银行向联储局寻求的紧急流动性资金规模达创纪录水平，凸显出金融体系的压力之大。美国财政部长耶伦说，由于在硅谷银行（SVB）倒闭后央行采取了“果断和有力”的行动，美国的银行系统仍然稳健。