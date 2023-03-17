“灵活行程规划”计划扩大 尖峰时段改搭巴士车资可省半

（早报讯）住在榜鹅、盛港、万国和后港并定期乘搭地铁东北线的居民，若在早上尖峰时段改搭特定公共巴士，可累积分数并换取奖励金。长期下来，车资费用可节省至少一半。

为了更均匀地分配尖峰时段的出行需求，陆路交通管理局2020年推出“灵活行程规划”（Travel Smart Journeys）计划，特定乘客在尖峰时段改搭快捷巴士43e号，可累积分数换取奖励金。

当局星期五（3月17日）发文告宣布，从3月20日起，计划扩大至另外五条巴士路线，分别是654、660、666、671和672号。这些都是“直达市区”（City Direct）巴士服务，主要服务在东部和中部工作的东北部居民。

乘客可通过手机应用TL SimplyGo或网站报名参加。他们必须在报名前的过去30天，有至少四个工作日（不包括公共假日）是在早上7时至9时之间，从榜鹅、盛港、万国或后港地铁站进站。

之后，乘客只要在平日早上7时至9时之间改搭上述巴士，并在大成、麦波申、巴耶利峇、百汇广场（Parkway Parade）、珊顿道或滨海林荫道下车，每趟行程可赚取150分（相等于1元5角）。累积至少500分后，便可将分数转换成5元奖励金。

陆交局指出，定期改搭这些巴士的乘客，长远下来可节省超过一半的车资费用。