宏茂桥一咖啡店 烧鸭旁鼠乱窜

（早报讯）宏茂桥咖啡店出现鼠踪，有顾客目睹烧腊摊挂烧鸭风干时，在一旁的管道有老鼠乱窜，担心有卫生隐患。

潘姓男读者（42岁）告诉《新明日报》，指他日前晚上8时在宏茂桥1道第339座组屋楼下的咖啡店用餐时，发现有老鼠出没。

“我发现烧腊摊内有黑影闪过，后来发现是一只老鼠，立即拿起手机拍下视频。”

他称老鼠很大只，还打趣形容：“感觉那是一只体积比唐老鸭还大的米老鼠。”

根据他提供的视频显示，一只约15公分长的老鼠沿着摊位后方的管道往上爬，旁边挂着四只烧鸭。

潘先生说，当时烧腊摊已经打烊，一旁挂着的烧鸭相信是隔天营业卖的。

“老鼠沿着管道上下乱窜，暴露在外的食材很容易沾染上细菌，非常不卫生。我也担心其他摊位会受影响，暂时先不光顾这家咖啡店。”

记者过后走访咖啡店，不愿具名的烧腊摊员工指出，这是营业两年来第一次在摊位发现老鼠，如今打烊后也会将所有暴露在外的食物存放好，避免让人觉得不卫生。

咖啡店内其他摊位员工则透露，曾在咖啡店后方垃圾槽看到老鼠的踪影，偶尔会有一两只老鼠在夜深人静时跑出来觅食。

“咖啡店每隔几个月就会进行一次清洁工作，我们接下来也会密切关注情况。”

据观察，咖啡店各个摊位的窗户都有安装防护网，约四个大小不一的垃圾桶与咖啡店仅有一墙之隔，一旁也堆放了纸箱与杂物。