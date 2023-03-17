交响乐团演出超额送票 百名公众扑空

（早报讯）新加坡交响乐团疫情后首次举办大型免费社区音乐会，不料出现超额送票导致逾百人扑空，女郎指随同的老父亲排了超过半小时却无法入场，当场气炸，交响乐团解释使用新系统出了问题，导致到场人数多过于座位。

汤姓女读者（36岁）告诉记者，她3月10日晚上带着68岁父亲和六岁女儿到共和理工学院文化中心剧院，准备出席新加坡交响乐团的免费社区演出。原本应该开开心心的夜晚，却搞到自己最后一肚子火。

汤女士叙述，必须先成功报名取得电子门票才能出席音乐会，而他们也顺利取得，还花了一个多小时坐公共交通到现场。

“当我们前方还排着20多人、后方还有100多人时，队伍突然停止移动，但大家仍耐心等待，不料苦等近30分钟仍然没有任何动静。”

新加坡交响乐团社区演出是乐团疫情后首次举办的大型社区表演。（取自新加坡交响乐团脸书）

让汤女士疑惑的还包括没有任何工作人员出来向公众解释说明座位已满，而是靠公众去询问才得知答案。工作人员虽然说会尽量安排位子，但却苦等无果。

后来，汤女士得知表演厅内还有剩一些单人座位，为了不让年长父亲白跑一趟，她请工作人员安排让父亲一个人进去观赏却被当场回绝。

“我的父亲非常生气，最后只好扫兴地回家，此时父亲已经被气到高血压急性发作，头疼欲裂，无法站立。”

新加坡交响乐团回复《新明日报》询问时解释，当天的演出是疫情后首次的大型社区表演，并且使用另一个报名系统。

经过调查发现新系统出问题，导致成功报名人数超出场地座位数。

“我们的团队已尽力让排队的公众进入，无奈还是无法让大家都入内欣赏音乐会。我们对造成的不便非常抱歉，下来势必会改进。”