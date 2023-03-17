骗政府发放近4000万元补助金 犯罪团伙最后一人认罪

（早报讯）短短半年内欺骗政府发放近4000万元培训补助金，干下本地历来最大宗的公共机构欺骗案的五人犯罪团伙的最后一名涉案男子认罪。

被告林伟宏（44岁）星期五（3月17日）承认15项转移赃款、伪造文件和触犯滥用电脑和网络安全法令的罪名，余33项下判时一并考虑。

据之前报道，主谋黄清贵（46岁）和妻子李丽玲（44岁）在2017年初，开始计谋欺骗精深技能发展局（SkillsFuture Singapore）发放培训补助金。被告以及两名男子沈顺利（46岁）和郭思灵（41岁）后来加入团伙。

黄清贵和李丽玲设立六家商业机构和三家培训公司，一共九家空壳公司来干案。五人在2017年4月至10月之间，利用空壳公司提呈至少8391项虚假申请，谎报六家商业机构安排2万5141名员工，到三家培训公司接受培训。

实际上，这些人都是幽灵员工，公司也没有提供培训课程。团伙通过此手法，骗精深局半年内发放3994万余元培训补助金。

被告不仅招更多人入伙，还陪伴公司的挂名董事和跑腿到银行提取现金，将赃款交给主谋夫妇。被告也帮忙藏匿贼赃。

罪行被揭发后，警方取回约1860万元，其中包括现金、户头余额、保险收益、黄金和珠宝等，其他同伙事后赔偿了4万多元，剩余的2129万余元则下落不明。

被告分文未赔，他在2017年11月被捕，至今已被还押五年四个月及14天。法官将在4月19日下判。

主谋黄清贵和妻子李丽玲已于2021年分别被判坐牢17年九个月和14年，另两名男同伙也已被判刑。（人名译音）