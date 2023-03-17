若非必要 本地公务员不可在政府设备用TikTok

（早报讯）本地公务员只有在必要时，才能在政府发出的设备上使用中国短视频分享应用TikTok。

新加坡网络安全局和智慧国及数码政府工作团星期五（3月17日）回答《联合早报》询问时说，政府发给职员使用的设备是用来处理公事，当局也清楚列明这些设备只能下载获批准的应用。设备也设定了保安配置，以维护资料。目前，公务员如通讯官员只有在需要时才能下载使用TikTok。

网络安全局和智慧国及数码政府工作团也提到，网络安全局会发通知，提醒本地用户在下载和使用应用时要如何保持警惕。

例如，用户在安装应用前，应该查看应用的隐私政策以及所有要求的保安权限；当应用要求过多权限，如使用用户手机的位置、摄像头、麦克风、联络名单和浏览历史时，用户应该有所警惕，尤其当应用的核心功能不一定需要这些权限；用户也应该定期更新软件，以及定期使用最新的防毒软件扫描设备。

美国，印度、比利时、加拿大、欧洲委员会和欧洲议会等国家政府和机构，已部分或全面禁止在敏感设备中使用中国公司字节跳动拥有的这个视频共享应用。

新西兰政府官员星期五宣布，出于网络安全考虑，新西兰将禁止在可以访问议会网络的所有设备中使用TikTok。这项措施将在3月底生效。