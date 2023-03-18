武术龙狮总会及另三团体和个人 获颁新加坡非物质文化遗产传承人奖

（早报讯）新加坡武术龙狮总会在发展及推广武术和舞狮舞龙技艺上扮演关键角色，获颁“新加坡非物质文化遗产传承人奖”。

这个由新加坡国家文物局颁发的奖项，旨在表扬在非物质文化遗产领域有杰出贡献的个人与团体。文物局今年共颁发四份“新加坡非物质文化遗产传承人奖”，武总是其中一个获奖团体。

文物局指出，作为全国组织，新加坡武术龙狮总会在武术和舞狮舞龙领域扮演关键角色，为数百个会员组织提供指导与支援。武总也举办多项活动，如全国武术锦标赛和义安城全国舞狮锦标赛。总会也协调并协助会员组织推广武术和舞狮舞龙技艺，同时鼓励公众参加，包括在社区的节庆活动表演。

武总会长洪茂诚说，武总对获颁奖项深感荣幸，很高兴总会在保留与传承武术及舞狮舞龙的工作获得肯定。“我们会继续努力把这门文化发扬光大，希望能与志同道合的人士与机构合作，发展我们的文化遗产。”

另一个得奖团体是土生华人团体爱山公会（Gunong Sayang Association），爱山公会自1985年起几乎每年都上演土生华人戏剧，至今呈献29部作品。为了推广艺术，协会也为戏剧配上英文字幕，以当代课题如失智症为创作题材，并积极栽培年轻演员。

爱山公会自1985年起几乎每年都上演土生华人戏剧，至今呈献29部作品。（国家文物局提供）

对发展胡姬花园有功的尤索夫阿沙戈夫（Syed Yusof Alsagoff）也获得殊荣。这位胡姬花达人有超过60年的培植经验，自1960年代就参与新加坡植物园的胡姬花培植计划，如今继续与同好分享经验。

另一位得奖者是马里安曼印度庙资深义工巴拉克里斯南（Balakrishnan s/o Veerasamy Ramasamy），他多次参与蹈火节，对表演者头顶的水壶系绑步骤有丰富经验。

获奖者各可获得5000元现金，另外也可申请文物局提供的计划津贴。最高2万元的津贴可用来展开推广工作，如公众教育项目或实习计划等。提供