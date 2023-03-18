疑刺死室友 59岁男子被控谋杀

（早报讯）61岁男子疑被室友刺死，事发两三天后才被发现倒卧在屋里，59岁男室友被控谋杀罪，接下来将接受心理评估。

59岁的吴文鸿（Ng Boon Hong）星期六（3月18日）早上10时44分被控一项谋杀罪，指他于星期三（15日）晚上11时至隔天凌晨2时之间，在红山弄（Redhill Close）第90座租赁组屋五楼，谋杀61岁男室友洪澄曲（Ang Cheng Kek）。

身穿红衣的吴文鸿在中央警署通过视讯面控，他要求以华语沟通。

将接受心理评估

控方申请还押被告至樟宜医疗中心三周接受心理评估，法官批准控方的申请，并问被告有没有话想说。被告面无表情地说：“没有。”

新加坡警察部队星期五发文告说，警方在同天上午10时50分接获报案，警员赶到现场后，发现一名61岁男子身上有多处伤口，躺在单位血迹斑斑的地板上，他随后被医护人员证实死亡，59岁男室友当场被逮捕。

《联合早报》早前报道，星期五下午2时许，五楼案发单位外的走廊和附近楼梯口仍被警方封锁，黑车在下午4时30分抵达，仵作跟着把死者的遗体抬上黑车运走。封锁线直至傍晚约6时35分才被解除。

据现场观察，案发单位门口处血迹斑斑，走廊留下不少沾血鞋印，鞋印非常凌乱，从事发单位一路延伸到两个单位以外。据悉，因死者是在事发后的两三天才被发现，遗体已开始发出异味。

谋杀罪名若成立，被告将面对死刑。案展4月6日过堂。（人名译音）