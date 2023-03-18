全球缺水日益加剧 黄循财：须通过建设与投资保障水源

文 /
林慧敏

更新 /
更新 / 2023年3月18日 12:31 PM
发布 /
发布 / 2023年3月18日 12:25 PM
副总理兼财政部长黄循财（右二）和永续发展与环境部长傅海燕（右三）在新加坡世界水日活动上，参观各个社区伙伴如育青中学的展位，了解他们如何推广节约用水。（卓祾祎摄）
副总理兼财政部长黄循财（右二）和永续发展与环境部长傅海燕（右三）在新加坡世界水日活动上，参观各个社区伙伴如育青中学的展位，了解他们如何推广节约用水。（卓祾祎摄）

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（早报讯）过度用水及水资源管理不善加剧全球水源危机，专家估计到了本年代末，全球淡水需求料将比供应多出四成。副总理兼财政部长黄循财强调，我国必须继续未雨绸缪，通过加强基础设施并投资于新技术，打造环保及可持续的水源供应。

黄循财星期六（3月18日）连同永续发展与环境部长傅海燕、永续部兼交通部高级政务部长许连碹博士出席新加坡世界水日活动。他们和近2000名公众从滨海湾东花园步行1.8公里到滨海堤坝，表达对节约用水的承诺与支持。

近2000名公众从滨海湾东花园步行1.8公里到滨海堤坝，表达对节约用水的承诺与支持。（卓祾祎摄）

黄循财为活动致辞时说，全球正在面临水源危机，全世界有数十亿人无法获得足够的干净水源满足日常需求；在亚洲仍有数亿人无法获得干净及安全的饮用水，这一问题只会越来越严重。

他说，新加坡不应把良好的水源供应当成理所当然，我国必须继续努力，以满足未来的水源需求。我国的用水需求预计会在未来30年翻倍，以满足人口增长和经济需求。

“气候将变得更加不可预测，这也会对新加坡造成影响。因此，我们必须继续未雨绸缪、建设我们的基础设施并投资于新科技，以打造环保和可持续的水源供应。”

黄循财也呼吁，除了政府、企业等，个人也须尽自己的一份力来保障可持续的水源供应。

公用事业局首席可持续发展官张敏玲受访时说，除了通过智能水表计划来鼓励家庭节省用水以外，当局也呼吁公众透过简单的日常行为来省水。

“这就包括购买较为省水的电器用品、在洗蔬果的时候把水收集起来浇花等，这些简单的行为都对节约用水有所帮助。”

新加坡世界水日时隔三年重返滨海堤坝，共有12个企业和社区伙伴在活动现场设展，介绍他们的省水举措。

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