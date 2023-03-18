全球缺水日益加剧 黄循财：须通过建设与投资保障水源

（早报讯）过度用水及水资源管理不善加剧全球水源危机，专家估计到了本年代末，全球淡水需求料将比供应多出四成。副总理兼财政部长黄循财强调，我国必须继续未雨绸缪，通过加强基础设施并投资于新技术，打造环保及可持续的水源供应。

黄循财星期六（3月18日）连同永续发展与环境部长傅海燕、永续部兼交通部高级政务部长许连碹博士出席新加坡世界水日活动。他们和近2000名公众从滨海湾东花园步行1.8公里到滨海堤坝，表达对节约用水的承诺与支持。

近2000名公众从滨海湾东花园步行1.8公里到滨海堤坝，表达对节约用水的承诺与支持。（卓祾祎摄）

黄循财为活动致辞时说，全球正在面临水源危机，全世界有数十亿人无法获得足够的干净水源满足日常需求；在亚洲仍有数亿人无法获得干净及安全的饮用水，这一问题只会越来越严重。

他说，新加坡不应把良好的水源供应当成理所当然，我国必须继续努力，以满足未来的水源需求。我国的用水需求预计会在未来30年翻倍，以满足人口增长和经济需求。

“气候将变得更加不可预测，这也会对新加坡造成影响。因此，我们必须继续未雨绸缪、建设我们的基础设施并投资于新科技，以打造环保和可持续的水源供应。”

黄循财也呼吁，除了政府、企业等，个人也须尽自己的一份力来保障可持续的水源供应。

公用事业局首席可持续发展官张敏玲受访时说，除了通过智能水表计划来鼓励家庭节省用水以外，当局也呼吁公众透过简单的日常行为来省水。

“这就包括购买较为省水的电器用品、在洗蔬果的时候把水收集起来浇花等，这些简单的行为都对节约用水有所帮助。”

新加坡世界水日时隔三年重返滨海堤坝，共有12个企业和社区伙伴在活动现场设展，介绍他们的省水举措。