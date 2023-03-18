黄廷方综合医院开设新儿科诊所 应付西部家庭需求

（早报讯）随着登加新镇落成，西部地区将迎来更多年轻家庭，黄廷方综合医院开设新儿科诊所，让住在西部的儿童能更方便获得专科服务。

新的黄廷方与国大妇幼儿科诊所设在黄廷方综合医院内，专门为16岁以下的婴儿、儿童和青少年提供医疗和保健服务。

这包括急性儿科疾病和常见病症的治疗、健康检查、生长和发育评估以及疫苗接种。诊所也会协助患哮喘、过敏性鼻炎和湿疹等慢性疾病的病童管理疾病，并为挑食或有肥胖症的儿童提供营养学服务。其他专科服务则包括内分泌学、过敏症和胃肠病学。

以往，住在西部的家庭必须到国大医院才能获得儿科专科服务。由于武吉巴督有至少5％的居民在5岁以下，登加也将迎来更多年轻家庭，黄廷方综合医院便与国大妇幼儿科诊所合作开设新诊所，以满足儿科服务的需求。

国大妇幼儿科诊所不同特长的儿科专科医生，将轮流在国大医院和黄廷方综合医院内的两家专科诊所为儿童看诊。新诊所设有专为婴幼儿量身定做的诊疗室和诊疗设施，自今年2月20日开始提供服务以来，已为200多名小病患看诊。

卫生部兼律政部高级政务次长拉哈尤星期六（3月18日）早上为诊所举行开幕仪式时说，新诊所显示医院和公共医疗机构正积极同社区合作，了解社区的需求并提供必要的服务。能在熟悉的环境接受儿科服务，也能让家长更安心。