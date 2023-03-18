地铁承包商施工时水管脱落 德曼花园12座组屋五层楼一度断水五小时

（早报讯）地铁承包商在施工建造水沟时，一条为德曼花园一带供水的水管脱落漏水，导致12座组屋的一楼至五楼单位停水五个小时，公用事业局事后出动三辆水车到场为居民供水。

西海岸集选区议员胡美霞星期五（3月17日）晚上在脸书贴文说，为裕廊区域线（Jurong Regional Line）施工的陆路交通管理局承包商星期五晚上约7时10分，在靠近德曼花园（Teban Gardens）的地铁站建造水沟时，其中一个水管脱落。

西海岸集选区议员胡美霞（右二）协助居民取水。（取自胡美霞脸书）

她说，公用局接到通知后到场进行评估，发现德曼花园12座组屋一楼至五楼单位的水供受影响。陆交局人员在等待水车抵达时，也派送饮用水给受影响的居民。市镇理事会也在受影响组屋打开水源，让居民能从市镇会的水箱中取水。

她在晚上10时31分再次贴文说，其中一座组屋的水供已恢复，其他组屋的水供也将逐渐恢复。她也感谢有关当局迅速采取行动，以及居民的体谅和耐心。

公用局发言人星期六回复《联合早报》询问时说，当局在星期五傍晚6时45分左右接到通报，指为德曼花园组屋区供水的其中一条主要水管漏水。当局派遣三辆水车到受影响的组屋区，并分发水袋给居民。“恢复水供的修复工作在五小时内完成。”

陆路交通局答复《联合早报》询问时说，公用局接到通知后把供水切断，并立刻展开维修工程。陆交局和承包商则在现场派送水，也安排备用管道为受影响居民供水。水管已在当晚完成维修，供水则在午夜时分恢复。

陆交局对这起事件所造成的不便深表歉意，目前调查仍在进行中。