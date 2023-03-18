阿裕尼—后港市镇举办首届绿色嘉年华

（早报讯）阿裕尼—后港区举办首届绿色嘉年华，居民接下来还能期待住家附近增添更多环保回收箱与树木、使用生物降解材料制成的游乐场地面等。

配合今年的世界再循环日，阿裕尼—后港市镇理事会星期六（3月18日）早上在后港坊外的后港邻里活动中心举行绿色嘉年华，通过具有互动性的活动，提高居民的可持续发展和环保的意识，提倡绿色生活方式。

近1000名各年龄层的公众参加了嘉年华的活动。这包括绿色主题的游戏、升级再造（upcycling）工作坊、废弃物管理公司和社会企业展出的绿色计划。

工人党秘书长毕丹星，以及其他阿裕尼集选区议员林瑞莲、贝理安、严燕松也到场参与活动。

这是阿裕尼—后港市镇会首次举行绿色嘉年华。接下来，市镇会将考虑定期举办类似的绿色活动，也可能会与其他市镇会合作，扩大这项计划。

贝理安接受媒体访问时说，市镇会将尽力在管辖范围内为居民增添更多的绿色设施，例如种植和打理花草树木、放置回收箱、改善游乐场和乐龄运动场所的设计等。

他说，市镇会也考虑采用更多新的绿色科技。例如，后港1道第121座组屋楼下的游乐场，开始试行一款使用可生物降解软木制成的地面。他们目前正在评估这种地面的适用性，接下来有可能会推广至其他游乐场和乐龄活动设施。

市镇会去年也开始与LifeLine Clothing合作，在阿裕尼—后港市镇放置25个专收旧衣服和布料的黄色回收箱，获得居民的欢迎。接下来，回收箱的数量也会陆续增加。