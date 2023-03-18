门锁坏 少妇与两月大女婴困育婴室三小时

（早报讯）房间门锁损坏，母亲与两个月大女儿受困内政团队战备人员协会的育婴室近三小时，需要民防人员到场开锁。

这起事件发生在3月13日晚上7时30分。当时刘姓男事主（32岁，科技从业员）一家三口到勿洛水池内政团队战备人员协会外带晚餐，期间妻子（30岁）需要使用育婴室哺乳，于是抱着两个月大的女儿入内。

刘先生说，妻子进去没几分钟，他就想递东西给她，于是要求妻子开门，结果妻子却发现门锁卡住，他立即向职员求助。

不过，管理层代表却说他们刚维修了门，万能钥匙在承包商手上，只能请承包商下来。

承包商抵达现场时，已经过了近一个小时，但承包商的连万能钥匙也无法解锁。刘先生原想联系民防部队，但承包商说可以尝试锯锁。

“我以为他们会使用电动工具，但他们用了铁锯和铁尺都无法开锁，眼看已经快晚上9时，我只想要妻子和女儿平安，觉得无法再等了，于是联系民防部队。”

刘先生说，民防部队在五分钟内赶到，花费了近10分钟开锁，妻子和女儿才获救。

内政团队战备人员协会发言人答复《新明日报》询问时指出，事发前锁头没有故障，这是首次发生门锁被卡住的情况。

“我们应当确保万能钥匙在维修工程结束后立即交还给我们。”

发言人也指他们会更换育婴室的门，期间会设立额外设施供哺乳的妇女使用，也将持续检讨和加强内部流程，避免类似事件再度发生。

事后对封闭空间恐惧

刘先生说，妻子当下忙着顾小孩没有多想，事后才发现她变得浅眠，又会做噩梦。

据他透露，妻子受困的育婴室环境并不好，包括里头有异味、沙发不干净、没有设置紧急联系或按钮、没有提供纸巾等。

“我们之前也从未想过设施的重要性，直到这次出了问题，才发觉这些设施对哺乳的妈妈而言非常重要。”发言人则说，事发后他们已经在育婴室内标出紧急联系号码。