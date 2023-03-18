新款肺炎链球菌疫苗获卫科局批准 可抗高达20种肺炎球菌

（早报讯）卫生科学局批准新款的辉瑞肺炎链球菌结合疫苗，可抵抗高达20种最常见的肺炎球菌。我国是首个批准这款新疫苗的东南亚国家。

药剂公司辉瑞星期六（3月18日）发文告说，卫生科学局已批准了最新的肺炎链球菌结合疫苗PCV20（20价肺炎球菌结合疫苗，又称APEXXNAR疫苗），以保护18岁及以上成人由肺炎链球菌（pneumococcal）引起的侵入性疾病和肺炎。

根据我国卫生部，肺炎是我国第四大最常见的住院原因和第三大死亡原因，每年导致的死亡人数超过4000人。

接种肺炎链球菌疫苗是主要的防范措施之一。除了婴孩，当局也建议65岁及以上的年长者接种肺炎链球菌疫苗。

在全国成人免疫计划下，肺炎链球菌疫苗主要分为两类：PCV13（肺炎链球菌结合疫苗）和PPSV23（肺炎链球菌多糖疫苗）。PCV13可抵抗13种最常见的肺炎球菌，而PPSV23则可抵抗23种肺炎球菌。在PPSV23之前注射PCV13疫苗，与单独注射PPSV23相比，可提供更广泛的保护。

因此年长者建议先注射PCV13疫苗，一年后再接种PPSV23疫苗。

根据2021年全国人口健康调查，在2021年申报有接种肺炎链球菌疫苗的65岁至74岁年长者占22.4％，比2019年的10.3％多了一倍，但整体接种率在2017年至2021年间并没有大幅增加。

伊丽莎白诺维娜专科中心Rophi Clinic传染病专科顾问医生梁浩楠指出，肺炎虽然对我国人口造成严重影响和负担，但我国对肺炎球菌疾病的认识和疫苗接种率却仍然相对较低。

“如今新疫苗获批准，同时又配合健康SG计划，我们鼓励所有成年人前来接种疫苗，以积极行动预防这个疾病。”