哈莉玛：新马民众互动频繁 应制造更多机会让年轻人彼此熟悉

（早报讯）新马边境去年4月全面开放以来，单是经由陆路关卡，每个月就有超过100万新加坡人越堤到马来西亚去。两国民众互动频繁，哈莉玛总统认为，两国政府应该乘势制造更多机会让年轻人彼此熟悉，创造共同的经历。

哈莉玛说：“各阶层的新马民众现在都高度信任和熟悉彼此。我们应该在这个基础上，进一步促进交流，无论是为了工作或休闲。”

哈莉玛应马来西亚国家元首苏丹阿都拉的邀请，将在星期一（3月20日）到马国进行三天的国事访问，这是她首次以总统的身份访问马来西亚。

她在启程前接受马新社电邮访问，谈到应该通过教育、运动、娱乐和文化等各种渠道，来促进新马民众的交流。

例如，我国连同马来西亚、文莱和泰国计划今年向联合国教科文组织提名，把东南亚妇女的传统服饰卡峇雅列入非物质文化遗产。

哈莉玛此行会与苏丹阿都拉和马国领导人全面评估两国的双边议程，探讨新的合作领域，并重申我国致力于与马来西亚建立稳定和双赢的长期合作关系。

在更广的层面上，哈莉玛也希望能通过加深亚细安各国的合作关系，以共同应对外部局势带来的挑战。

她在访问中说，只要亚细安能善用自身优势，采取集体行动来促进人民的共同利益，就能拥有巨大的发展潜能。

过去几年来，即便是面对冠病疫情和乌克兰战争的冲击，本区域几乎所有的经济体都持续增长。她认为，这证明了各国经济稳健且具备韧性。

“我们可以在多个领域加强和深化经贸投资，以及在新的领域取得合作。若做对了，这可能有助于缓解因中美竞争引发的供应链，以及技术脱钩所可能带来的影响。我们必须做好准备，并向前看。”