钊记砂煲饭即将歇业 食客倍感惋惜

（早报讯）在牛车水营业40多年的老字号“钊记砂煲饭”摊主决定退休，将在近日内歇业，老餮惋惜之余纷纷赶到摊位，再品尝一次熟悉的味道。

“钊记砂煲饭”位于牛车水大厦熟食中心，白姓读者通知《联合早报》指摊主已决定退休，将在近日内歇业。

邓淑玲站在火炉前，使用筷子不断搅拌铁锅里的米，站在摊位外也可闻到厨房传来的香味。（梁麒麟摄）

摊主邓淑玲（60岁）来自香港，自1980年开始就在牛车水设立摊位。这家砂煲饭独特之处在于它是使用煤气和铁锅烹煮的，邓淑玲仅凭炉火纯青的技术掌控火候，就能煮出一锅令食客一再回头的砂煲饭，丝毫不比以炭火煮出的砂煲饭逊色。

邓淑玲受访时说，40多年来无论是准备食材，还是烹煮，她都坚持由自己完成，因为他人无法煮出相同的味道。如今决定退休，她对摊位也是满满的不舍，更有顾客听闻消息后，请求她不要退休。

她说：“虽然不舍，但经营摊位实在太累了，每天早上5点就得到摊位准备，回到家已是晚上10点多。孩子也鼓励我尽早退休，不要再为摊位忙碌。”

邓淑玲有两个儿子，现在都已成家立业，孩子无意继承摊位且邓淑玲也深知这份工作的不易，不希望孩子们像她那般辛苦。

“钊记砂煲饭”的营业时间是星期二至星期天，早上11时至晚上8时，若是在周末繁忙时段到来，食客至少得等一两个小时，才能吃到砂煲饭。除了砂煲饭，邓淑玲每天都会售卖不同的汤，她煲的汤也深受顾客的喜爱。

记者星期六（3月18日）下午走访摊位期间，邓淑玲忙碌的双手从未停下，她站在火炉前用筷子不断搅拌铁锅里的米，控制火候，确保每一份砂煲饭保持水准。有不少顾客听闻摊位即将歇业后特地赶来，也有顾客带着保温锅来打包。

李蕙云（52岁，家庭主妇）和丈夫在网上看见歇业的消息后，周末特地从山景赶来。“我们两年前发现这家的砂煲饭很好吃，汤也不错，便常常过来，只可惜以后再也吃不到这个味道，我们肯定会想念它。”

陈绍钊（62岁，餐饮业合伙人）受访时说，他是五六年的老熟客，几乎每个星期都会来打包砂煲饭回家，与家人共享。“这家砂煲饭的味道很香，价格又便宜，我们全家人都很喜欢。摊主要退休了真的很可惜，我在最后这几天都会来光顾。”

邓淑玲说，在听闻她决定退休后，还有人上门预定她留下的铁锅，希望可以带回新山开设摊位，研究出自己的砂煲饭。

因目前尚有食材还未用完，邓淑玲预计会在下星期四（23日）歇业，若是提前卖完可能会提早歇业。