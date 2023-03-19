家用回收箱开放领取反应踊跃 14地点回收箱已被领完

（早报讯）家用回收箱Bloobox星期天（3月19日）刚开放领取，就有自动派发机的回收箱被领取一空，永续发展与环境部兼交通部高级政务部长许连碹博士说，回收箱将有助于培养正确的回收习惯，减少公共蓝色回收箱的污染。

也是丰加北区议员的许连碹星期天在丰加北民众俱乐部出席Bloobox的启动仪式。她在接受媒体访问时说，蓝色回收箱的污染率持续在40％左右，由于物品受污染后无法回收，这将白费其他人所做出的努力，政府也因此希望能改善回收箱污染的情况。

许连碹说，派发家用式回收箱Bloobox有助鼓励公众在住家设立回收角落收集干净的回收物品，并配有指南说明如何正确回收，以及哪类物品可以回收。“这能方便大家正确地进行回收，减少蓝色回收箱的污染。”

这个可折叠的塑料箱中间也可以放置隔板，把一般的纸张、塑料、铁和玻璃回收物与电子垃圾分隔开来。箱子最多能装五公斤的物品，可重复使用。

目前每户家庭限领一个家用回收箱，但许连碹说，政府将关注和评估公众的反应及反馈，未来可能会考虑给予每家超过一个。

全岛民众俱乐部和巴士转换站等公共场所设立了超过140个自动派发机，供公众领取回收箱。派发活动将持续到4月30日。

据官方网站gowhere.gov.sg/bloobox的库存信息，截至星期天中午12时左右，已有14个地点自动派发机的回收箱被领取一空。这包括勿洛巴士转换站、皇后巴刹（Empress Market）、波那维斯达民众俱乐部和义顺81街第841座组屋底层。

碧山民众俱乐部和淡滨尼巴士转换站等10个地点的自动派发机则出现低库存的情况。

每个派发机约有72个回收箱，国家环境局会适时补货，确保每户家庭都能领取到回收箱。