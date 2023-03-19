七成新加坡居民觉得如今生活素质和疫情前一样或更好

（早报讯）自今年初疫情缓解后，大多人认为自己的生活素质有所改善。调查显示，每10名新加坡居民当中，就有七人觉得他们的整体生活素质与2019年疫情前一样，甚至更好。

通讯及新闻部的文告指出，即使其余28％的人觉得整体生活素质变差，他们在给目前生活中的10个方面评分时，每10人当中，有六人给予相同或更高的评价。这意味着我国正迈向整体复苏。

通讯及新闻部于今年1月31日至2月6日展开这项网络调查，由RySense负责进行。共1052名15岁及以上的新加坡居民参与了调查。

当局星期天（3月19日）发文告公布调查时说，调查结果也显示我国的社会资本在疫情期间有所增强，除了民众与政府之间的信任加强，民众之间的信任也有所增加。

77％的调查对象透露家庭关系在疫情期间变得更牢固或维持不变；82％认为自己与邻居的感情变得更牢固或维持不变；71％的人则认为自己与朋友的关系也是如此。

每10人当中，约七人对我国、政府、医疗体系、社区，以及自己管理未来疫情的能力有信心。但比起一般人，失业者对新加坡未来能否再次渡过另一个疫情缺乏信心；家中拥有多个依靠者如年长者和儿童的调查对象，也更有可能把疫情后的整体生活素质评为差或很差。