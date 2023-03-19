健身后洗澡 女郎疑遭偷拍愤报警

女郎称到知名健身房运动，洗澡时看到隔间门上方有手机，疑似被偷拍，愤而报警。

这名林姓女郎告诉STOMP，她3月8日晚上9时40分左右，到本地知名连锁健身房Virgin Active位于海盛景（Marina one）的分行健身。健身完毕后，便到健身房的浴室洗澡。当时她选用一间离蒸汽房最近的女士淋浴隔间，隔间也靠近另一个入口。

她绘述，当她洗到一半转身时，突然注意到淋浴间门的上方有异样，仔细一看，竟发现一部疑似IPhone 14的手机，怀疑自己遭偷拍。

“对方可能察觉到我已有所警惕，手机就瞬间不见了。事件瞬间发生，我震惊到无法做出反应或大声呼救。”

她于是立即记下事发时间，即晚上10时10分左右。她接着向一名值班女职员通报此事，但她称对方最终没帮她解决问题，因此她事后报警。

“工作人员起初似乎不相信我，直到我继续追究。我从未遇过这样的事，只在新闻和报道中看过，真的不敢相信它发生在我身上。”

她透露，这件事让她受到极大的创伤，至今每个晚上仍难以入眠，当她在外使用公共隔间时，也会不断抬头查看周围、检查隔间，确认安全后才放心使用。

警方受询时证实接获报案。调查在进行中。

健身中心配合警调查

Virgin Active健身中心回复时说，获悉于3月8日在滨海盛景（Marina One）所发生的事故，目前密切配合警方调查。

健身中心团队称已积极与受害者接洽，并提供所需的援助。

健身中心也致歉，并指出这是单一事件，也已立即采取了措施。

“我们将继续采取必要的预防措施，保护客户的隐私和安全，确保大家可以安心地使用设施。”