星期一开盘可关注股票

（早报讯）欧美银行接连敲响警钟，导致投资者避险情绪升温。美国三大股市上星期五（3月17日）全部下跌。道琼斯工商指数跌1.19%，报31861.98点；标普500指数跌1.10％，报3916.64点；纳斯达克指数也下滑0.74％，收于11630.51点。

新加坡海峡时报指数上星期五闭市报3183.28点，全日上涨27.74点或0.88％。全周上涨5.85点或0.18％。

其他亚太股市星期一（3月20日）开盘涨跌互现，首尔股市上涨0.22%，东京和悉尼股市则分别下滑0.22%和0.39%。

星期一可关注的本地股票：

*扬子江船业集团（Yangzijiang Shipbuilding）的子公司扬子江航运（Yangzijiang Shipping）被法院下令清盘，并委任会计事务所BDO Advisory负责清盘程序。

美国运输服务公司Trinity Seatrading S.A.今年1月入禀新加坡高庭，指扬子江航运拖欠484万美元（约649万新元）并提出清盘申请。集团正寻求法律咨询以决定是否要上诉。扬子江船业上星期五收报1.22元，股价无变动。

*宝德新加坡（Boustead Singapore）上星期五闭市后披露，已取得宝德项目（Boustead Projects）发行的2亿8408万股，相当于90.69％股权。

根据新加坡交易所的上市条例，若公众持股低于10％，新交所将在收购截止后将该股停牌。收购献议将在3月27日傍晚5时30分截止，而且不会延长。

宝德新加坡献议以每股0.95元收购子公司宝德项目，并将它私有化。宝德新加坡在上星期五以0.85元作收，起1.19％；宝德项目收报0.950元，无变动。

*金光能源与资源（Golden Energy and Resources）大股东提高收购公司的价格，从每股现金0.16元提高13％至0.181元。股东也提高另一项收购货币选择的金额，从5500印尼盾（约0.48新元）上升18％到6500印尼盾。这使到全现金收购价从0.846元上升15％至0.973元。

新加坡证券投资者协会较早前呼吁收购者调高收购价，小股东才有可能接受献议。股价上星期五跌1.11％至0.895元。

*黑金天然资源（Blackgold Natural Resources）盘前宣布，新交所拒绝公司延长2个月公布去年业绩以及召开公司年度股东大会的请求。目前，披露业绩报告的截止日期为3月1日，而召开股东大会的最后期限为4月30日。黑金天然资源上星期五股价无变动，报0.006元。