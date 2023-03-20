本地股市周一开盘跌10.82点

（早报讯）本地股市星期一（3月20日）开盘下跌10.82点或0.34%。

截至星期一早上9时12分，海峡时报指数报3172.46点。

上升股66只，下跌股100只。

*金光能源与资源（Golden Energy and Resources）开盘后大涨5.59%至0.945元。集团大股东提高收购公司的价格，从每股现金0.16元提高13％至0.181元。股东也提高另一项收购货币选择的金额，从5500印尼盾（约0.48新元）上升18％到6500印尼盾。这使得全现金收购价从0.846元上升15％至0.973元。

*扬子江船业集团（Yangzijiang Shipbuilding）则下滑3.28%至1.18元。集团子公司扬子江航运（Yangzijiang Shipping）被法院下令清盘，并委任会计事务所BDO Advisory负责清盘程序。美国运输服务公司Trinity Seatrading S.A.今年1月入禀新加坡高庭，指扬子江航运拖欠484万美元（约649万新元）并提出清盘申请。

*黑金天然资源（Blackgold Natural Resources）开盘后大跌33.33%至0.004分。集团盘前宣布，新交所拒绝公司延长2个月公布去年业绩以及召开公司年度股东大会的请求。目前，披露业绩报告的截止日期为3月1日，而召开股东大会的最后期限为4月30日。