本地股市星期一早盘跌1％

（早报讯）尽管瑞士银行（UBS）宣布收购陷入危机的瑞士信贷（Credit Suisse），美国联邦储备局等五大央行也联手提高美元在金融市场的流动性，亚太早盘股市的投资情绪仍然疲弱。新加坡海峡时报指数星期一（3月20日）低开低走，截至中午大跌33.94点或1.07%，报3149.34点。

三家本地银行的股价星期一全部下跌，当中华侨银行（OCBC）的跌幅最显著，下跌1.14％至12.12元，大华银行（UOB）和星展集团（DBS）各跌0.7%和0.49％，报28.34元和32.39元。

亚太地区股市早盘总体疲软。其中，香港股市大跌2.61%，变现最为逊色；悉尼和东京股市分别下跌1.32%和1.09%；首尔和台湾股市也各跌0.47%和0.23%；上海和深圳股市则逆势上扬，分别涨0.12%和0.16%。

泰源私人有限公司（TerraSeeds）技术分析培训主管王彬妮接受《联合早报》采访时说，因加息过猛导致的银行危机，让市场预测本轮联储局大概率不会加息超过25个基点，并将在5月停止加息。不过，欧美银行接连暴雷也增加了投资者对金融危机的担心。如果央行救助不成功，或有更大的银行出现危机，不排除出现金融危机的可能。

王彬妮还说，短期来看，本周海指可能会受益于联储局加息放缓的决议，但上升阻力位仍在3200点。如果转头下跌，指数会在3000点上方得到有力支撑。

谘询机构Macropolicy Perspectives创办人科罗纳多（Julia Coronado）则说，欧美央行正在协商如何挽救银行机构并保持它们的资金流动，目前情况显示暂停加息可能更有利于风险掌控。由此，央行可能会表示，目前的工作重点是稳定银行体系的流动性。

下跌幅度最大的是新翔集团（SATS）和DFI零售集团（DFI Retail Group Holdings），分别滑落3.86％和3.74％，报2.49元和2.83美元。

领涨的是香港置地（HongkongLand）和皇胜酿酒（Emperador），前者起1.2%至4.22美元，后者起0.98%至0.515元。