5月1日起 临时电力合约辅助计划将停止

（早报讯）近月来，全球能源价格的波动减小，紧急措施也稳定了我国的电力市场，能源市场管理局将从今年5月1日起停止临时电力合约辅助计划。

能源局星期一（3月20日）发文告说，电用量大的用户现在有更多长期电力零售合约可选，因此当局将停止临时电力合约辅助计划（Temporary Electricity Contracting Support Scheme）。

当局强烈鼓励在这个辅助计划下或使用批发电价（Wholesale Electricity Prices）的用户考虑签订零售合约，从而获得更大的价格保障。“这是为了保护自己和／或机构免受可能发生的批发电价高涨和波动。”

自2021年9月，能源局实施了多项紧急措施来应付全球能源危机的影响。这包括与电力零售商和发电公司合作，通过2021年12月推出的临时电力合约辅助计划，协助用电量大的用户获得零售合约。

在辅助计划下，能源局与电发公司合作提供每月固定价格配套，月均用电量至少4兆瓦时（MWh）的用户可获取大部分价格固定的配套。

文告指出，能源局将建立于最近从能源危机中学到的教训，并推出加强措施来强化本地的能源市场基础，计划在来临几个月逐步推出。

能源局将继续密切观察情况，并采取必要措施以确保我国的能源市场继续正常运作。