【国会】尚穆根：一般不公开受调查者身份 李显扬和林学芬答应配合调查却潜逃出国才被公开

（早报讯）执法机构只在特例情况下公开调查对象的身份，例如当事人在受查期间潜逃。李显扬和妻子林学芬起初答应配合警方调查，后来却改变主意，潜逃出国。

内政部长兼律政部长尚穆根星期一（3月20日）在国会答复有关李显扬和林学芬接受警方调查一事的询问时，说明公开两人身份的缘由。两人涉嫌在建国总理李光耀遗嘱事件的司法程序中提供假口供。

前进党非选区议员梁文辉询问内政部长，六名吉宝岸外与海事前高层管理人员早前涉贿赂案接受调查时，身份未被公开，为何却公开李显扬和林学芬正在受查。

尚穆根说，执法机构一般上不会公开曾经或正在接受调查者的身份，但也有例外。

例如，肇事者在调查期间潜逃或离境，身份可能被公开。早前涉及代购“奢侈品”后失踪的皮佳鹏和妻子就是一例。

另一种情况是围绕涉嫌罪名的案情，以及涉案人士的身份本来就是公开信息，例如法庭已发表判决，而且公开有关调查在某种程度上符合公众利益。一个案例是在女佣莉雅妮的案件中涉及作伪证的雇主儿子廖启龙。

针对李显扬和林学芬的案件，三司特别庭和纪律审裁庭都在判决中指两人说谎。警方2021年10月就开始对两人进行调查，但当时没有公开这点。

直至本月初，有议员针对一些有关李光耀故居的公开言论做出国会书面提问，提问是关于这些言论结合三司特别庭和纪律审裁庭的判决的说法是否准确，也涉及李显扬和林学芬的诚信，因此有必要公开更多信息以给出完整答案。

“纪律审裁庭和三司特别庭都指李显扬和林学芬曾经说谎。他们被认为不诚实等等。这些都是公开信息。他们实质上也已潜逃出境，而我们认真看待这点。当有人提出关于两人操守的问题时，我们公开了这些事实，让国会能够全面而完整地掌握情况。”

尚穆根说，如果李显扬和林学芬最终决定配合警方调查，两人有权就受调查的事件作出解释。“他们是要成为司法的逃犯，还是要前来解释为什么认为法庭错指他们说谎，这是他们的选择。”

至于吉宝岸外与海事前高层管理人员涉及的贿赂案，贪污调查局是在彻底调查案件，并咨询总检察署后认为无法提控六名涉案者。尚穆根说，在这类情况下，当局会遵循不公开调查对象身份的一般原则。