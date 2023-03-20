摊贩以为还在睡 男子趴死小贩中心

（早报讯）男子被指在熟食中心的桌子趴睡了一整天，清洁管工晚上洗地时见对方仍沉睡不醒，去叫醒他时发现男子已断气。

这起事故发生在桥北路的桥北巴刹与熟食中心，管工在星期日（3月19日）晚上8时发现男子似乎没了气息后，赶紧拨电叫来救护车。

熟食中心清洁管工刘振光（66岁）受访说，他从星期日早上9时到熟食中心做工时，就看见那名男子趴在茶水摊前面的桌子上睡觉。“我以为是醉酒的食客，因为之前也见过不少，所以没想太多，就没去吵他。”

《新明日报》记者星期一（20日）早上走访时，多名摊贩都表示当时有注意到这名男子趴睡在桌上，且证实对方在凌晨3时多就出现在熟食中心。

不愿具名的摊贩说：“那名男子看上去50多岁，其他摊主凌晨3时多来开档时，就看到他趴在那里；我早上到来时，也看见他桌上有碗面。”

直到晚上8时许，刘振光要洗地时男子还趴在桌上不动，经过顾客提醒他才过去叫醒对方，没想到他用力又推又叫了三分钟，对方都没反应，才觉得不对劲，连忙拨电求助。

“当时接线员还让我检查他是否有气息，我发现他的小腹硬邦邦的，似乎已没气息。”

他指医护人员赶到后，用仪器诊断发现男子已去世，就铺布把他放在地上。

“我觉得有些内疚，如果我早些去叫他，或许他还醒着，还能被急救回来。”

据观察，警方到场调查约四小时后，晚上11时才将尸体抬走。警方受询时证实上述案件，指一名56岁男子当场被医护人员宣告死亡，初步调查显示案件没有犯罪行为。

摊贩：常有人在熟食中心睡觉

受访摊贩透露，当下午繁忙时段过去后，熟食中心也比较少人和安静，所以常有老人或酒客躺在椅子上或趴在桌上睡觉，大家都习以为常。

“有时一些酒醉客人也会睡数小时，醒了才离开，所以摊贩们才不以为意。”

刘振光说，因为酒醉的客人有时被叫醒后会大吵大闹，所以他一般不会去摇醒对方，没想到这次却发生这种事。