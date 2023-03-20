第二通道车祸追踪 电单车有撞痕马警重启调查

（早报讯）越堤夫妻“两尸三命”车祸出现新转折！家属发现死者的电单车有被撞的痕迹，马来西亚警方重启调查，呼吁目击者协助调查。

这起两尸三命的死亡车祸发生在星期四（3月16日）清晨7时许，地点在往新马第二通道的路上，死者是36岁的刘金昌和怀孕六个月的妻子陈丽如（30岁）。

女死者姐姐陈丽琴（38岁，市场销售）星期一（20日）受访时指出，妹妹与妹夫的葬礼星期天（19日）已经结束，她和丈夫将继续跟进车祸调查。

她透露，丈夫日前在马国警员的带领下去认车时，发现妹夫的电单车后方有被碰撞过的痕迹，再加上早前有目击者称事发时目睹一辆轿车撞后逃，家属已将相关资料包括目击者的联络方式交给警方。

“警方目前仍在调查，也安排了检验妹夫的电单车，查看是否曾经被撞。关于目击者说的银色国产车，我们并没接获进一步消息。”

《新明日报》早前报道，依斯干达公主城警区主任拉末受询时说，警方将案件列为单一案件处理，初步调查，两名死者相信是在电单车失控后翻覆撞及分界堤，伤重过世。

在家属多番施压下，调查的方向终于出现新转折。

马国警方星期六（18日）发布文告，寻找目击者协助调查。警方吁请知情者致电给负责此案的调查官与警署，或直接到依斯干达公主城警署提供资料。