公众拨打999或995热线 即日起可“视频”报案

（早报讯）即日起，公众拨打999或995热线报案时，可通过手机直播现场画面并发送实时位置，让接线警员更快速、更精准地握现场情况，作出对策。

《联合早报》记者星期五（3月17日）受邀前往位于新凤凰园的警察总部，了解目前已投入使用的紧急现场视频系统（Emergency Video System）。

在示范的过程中，接线员在接到报案人的电话后，会先征求报案人同意，并在对方同意后发送附带链接的信息，然后请对方点击链接进行视频直播。报案人在点击链接后，来到页面时再次确认“同意”，启动视频直播。从这一刻开始，报案人的手机摄像头捕捉到的画面，将在第一时间传送至指挥中心，指挥中心也可同步获取报案人的实时位置。

警察行动中心指挥官李树彬高级助理警察总监受访时说，为了确保系统安全性，报案人收到的视频直播链接只可点击一次，不可重复使用。直播链接也有时限，如果在限定时间内没被点击，链接就会失效。

接线员在征得报案人员的同意后，向对方的号码发送信息，请对方点击信息中的链接进行视频直播。（唐家鸿摄）

李树彬说，这些视频画面会在机构内部进行保存，作为案件调查的一部分。若是涉及案件情节，也会提交法庭作为呈堂证据。

他也强调，紧急现场视频系统是在确保报案人员自身安全的情况下启用，系统内也有信息发送功能，若报案人员不方便讲话沟通，也可以通过发送信息，与当局人员保持联络。

这项系统由新加坡警察部队、民防部队、内政科技局、新科工程（ST Engineering）联合研发，可成为当局人员在抵达现场前，作出判断的依据，便于他们抵达现场前的准备工作。在大型事故中，这些视频直播画面可以同时在警方与民防共享。