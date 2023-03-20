【国会】国会全体成员鼓掌起立感激抗疫人员

（早报讯）为肯定抗疫期间所有参与者的贡献，国会全体成员不分朝野，在国会上多次鼓掌并起立表达对他们的感谢和赞扬。

此外，不少医疗保健和前线工作人员也在星期一（3月20日）受邀到国会，参加由总理李显龙为他们特设的感谢午餐。之后，他们也到国会现场聆听有关《新加坡应对冠病白皮书》的国会动议辩论。

副总理兼财政部长黄循财为这项辩论开场时，代表政府衷心感谢参与对抗冠病的所有人，并将此记录在案。黄循财在抗疫期间联合领导政府的抗疫跨部门工作小组。

黄循财说，国人同心协力应对冠病，让新加坡在国际舞台脱颖而出。据美国皮尤研究中心（Pew Research Center）的民调显示，我国是世界上少数几个国家，冠病疫情后的民众团结意识比疫情前更强。

此外，据国际咨询公司爱德曼（Edelman）的年度信任度调查（Trust Barometer），我国民众对政府的信任度创下新高，新加坡人普遍上相信政府，并且愿意配合政府抗疫措施。这与其他许多国家不同，这些国家的民众除了抨击其公共卫生措施，对政府的信任度也下降了。

黄循财也说，许多国人也认为疫情促进他们与邻居、家人和朋友的关系。这有助于加深彼此的信任，进一步巩固我国的社会资本。