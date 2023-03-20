市场担忧导致港股跌2.65％ 新加坡东京周一跌逾1％

（早报讯）市场对金融业的担忧持续，亚洲太平洋各地股市星期一（3月20日）普遍败跌，香港股市挫跌2.65％，新加坡、东京和悉尼股市跌幅也都超过1％。新加坡海峡时报指数闭市报3139.76点，跌43.52点或1.37％。

在美国央行本周决策会议前，瑞士银行献议收购瑞士信贷集团的消息，只为市场提供短暂的支持，早盘未结束，许多股市便已显著败跌，午后更是转为全面败跌。在香港，汇丰控股（HSBC）和渣打银行（Standard Chartered）的股价跌幅分别超过6％和7％，恒生银行（Heng Seng Bank）也跌接近3％，它们都是权重股，令恒生指数受到很大的压力。

在新加坡，三家本地银行的股价跌1.01％至1.47％，海指成份股仅两只股价上涨。

资深股票经纪冯施钧接受《联合早报》访问时指出，美国和欧洲的紧急流动性措施和银行并购未能缓解市场对潜在银行危机的担忧，亚太股市星期一遭到抛售。市场正等待星期三（22日）美国联邦储备局货币政策决定的线索，特别是关于加息的规模和在维护金融稳定的同时对抗通货膨胀的前瞻性指导。

他说：“尽管市场预期加息25个基点，但由于对持续经济放缓的担忧正在增加，波动性仍然存在。”

盈立证券uSMART市场策略师黄佳仁受访时指出，继瑞银和瑞士信贷星期一被迫合并后，投资者担心全球银行业危机比预期的更严重，更多银行面临流动性问题。此外，根据CME FedWatch工具，交易员预计联储局将在星期三的公开市场委员会（FOMC）会议上决定加息0.25％。投资者担心加息可能进一步引发金融不稳定。

新加坡股市星期一整体交易量减至15亿3000万股，交易总值跌至12亿3000万元。全场上升股194只，下跌股407只。星展集团控股（DBS）交易总值最高，达到1亿9936万元，股价跌1.01％至32.22元；胜科海事（Sembcorp Marine）交易量最高，达到2亿8520万股，股价跌1.87％至0.105元。

30只海指成份股当中，26只股价下跌，两只上涨，两只持平。新翔集团（SATS）股价跌5.02％至2.46元，在成份股当中跌幅最大；香港置地（Hongkong Land）股价回涨1.20％至4.22美元，是逆流而上的两只成份股之一。