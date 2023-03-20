卖家具不交货还骗租金 男子骗4万余元被判监

（早报讯）为了还赌债，男行销员设下家具和租房骗局，以“优惠价”卖家具，收下顾客付款后却没如期交货，并在调查期间继续行骗，假称有房间出租。他在六年共骗走多名受害者超过4万元，最后因愧疚到警局自首。

被告黄民全（音译，46岁）被控欺骗、失信和伪造文件等36项罪名，星期一（3月20日）在国家法院承认其中八项，法官把余项纳入考量后，判他坐牢两年。

调查显示，2016年至2019年间，被告在不同家具公司上班，他一般会以“优惠价”引诱顾客买家具，并伪造上司签名批准采购订单，收下多名顾客的钱后都没交货。

被告的行迹被揭发后，每次都表示后悔不已，但不久后又重犯。

2021年至2022年间，被告在接受警方调查期间，也在网上打广告，称有房间要出租。多名受害者把钱转给被告却没房住，才发现上当。

2016年至2021年间，被告共骗走4万7398元，只归还1万1004元。他在2021年5月2日，因愧疚决定到警局自首。

被告代表律师求情时说，被告为自己的所作所为感到后悔，并已经尽可能归还骗款，如今只想尽快与妻子和儿子团聚。

法官下判时说，被告接连行骗，其中一些诈骗还是在调查期间进行，罪行严重。此外，被告声称要照顾家人，却因赌博欠下债务，没有尽丈夫和父亲的责任。

法官希望被告改过自新，出狱后能重获家人和新雇主的信任。

法官下判后允许被告与家属说话，三名家属告诉被告“好好照顾自己，等你回家”，被告按捺不住拭泪。