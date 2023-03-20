Bloobox自动派发机伺服器故障 公众一度无法领取家用回收箱

（早报讯）家用回收箱Bloobox自动派发机的伺服器出现故障，影响全岛的机器，导致公众星期一（3月20日）一度无法领取回收箱。系统现已恢复正常。

《联合早报》记者星期一下午约5时到蔡厝港3道的Bloobox自动派发机领取回收箱时，机器无法扫描身份证，即使在机器上输入身份证号码也不行。屏幕只显示系统碰到技术问题。

记者拨打求助热线后，接线员透露伺服器出现故障，影响全岛的Bloobox自动派发机，公众因此无法领取回收箱，建议隔天再尝试。

协助公众查看自动派发机的位置和库存的官网（gowhere.gov.sg/bloobox）下午5时30时一度显示所有地点的自动派发机都缺货，网站约5时50似乎恢复正常，但到6时30分左右，系统完全下线，不能查找自动派发机的位置和库存。

记者之后再拨电求助热线时询问系统是否已修复，但尝试了约九次，不是无法接通就是接通后对方直接挂断。记者傍晚7时30分再到自动派发机尝试时，才成功领取回收箱，官网服务也恢复正常。

国家环境局将从星期天（19日）开始，通过设在全国多处的自动派发机，向每户家庭派发家用式回收箱Bloobox。派发家用式回收箱的目的是让公众先在家中把可再循环的物品分类存放，过后再投入住家附近的蓝色回收箱内，减少回收物品受污染的情况。

全岛有超过140个Bloobox自动派发机，设在民众俱乐部、巴士转换站等公共场所。