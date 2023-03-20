哈莉玛：新马须合作渡过经济难关 确保人民从自由贸易中获益

（早报讯）在这个充斥着孤立主义和反全球化情绪的大环境中，新加坡和马来西亚必须在各领域密切合作，携手渡过波涛汹涌的经济形势，并确保两国人民能从自由贸易，以及数码和绿色经济等新兴领域的发展中获益。

两国在今年1月签署了三项合作协定，深化在数码经济、绿色经济和网络安全领域的合作。

哈莉玛总统说，在这三个及其他领域紧密合作，能让两国更好地在波涛汹涌的经济形势中航行，以及确保新马能对全球科技、人才和投资保持开放，成为东南亚的两个亮点。

“与此同时，也必须确保我们的人民，能从自由贸易、进一步的数码化和可持续发展中受惠。在其他地方，存在着助长孤立主义和反全球化情绪的力量，我们不能假设我们的社会不会受到这些力量影响。”

哈莉玛总统应马来西亚国家元首苏丹阿都拉之邀，到马国进行三天国事访问。她星期一（3月20日）抵达吉隆坡后的首场活动，是会见在当地经商的新马商界代表。

哈莉玛星期一晚上，也为旅居马来西亚的新加坡人举行招待会。

她在致辞中提到，新马能维持牢固的双边关系，其中一个基本要素，是彼此在经济上相互依存和建立伙伴关系。

“但两国之间的联系远超于金钱，这份独特关系的核心，是人与人之间的联系，这源自亲情、友谊，以及共同的传统和文化。”