妇女承认收37万余元赃款 为骗子洗黑钱买虚拟货币

（早报讯）以为可赚取佣金，妇女借出银行户头为两名男骗子接收37万余元，还帮忙把款项转成虚拟货币，彻底把钱“洗白”。她无视商业事务局对她发出的两次警告，就连银行户头被冻结后还继续犯案，结果惹上官司，得不偿失。

协助骗子的妇女是56岁的凌爱香，她在星期一（3月20日）承认一项接收和提取赃款的罪名。

案情披露，被告收下的赃款是11名诈骗案受害者的血汗钱。他们分别坠入爱情、包裹、幸运抽奖等骗局，警方接获报案后展开调查，发现这一连串的诈骗案，都是同一个诈骗组织策划的。

2020年，被告在网上结识男子”保罗”（Paul），后者隔年又把”弗朗西斯”（Francis）介绍给她。保罗声称弗朗西斯参与虚拟货币交易，只要用银行户头帮对方收钱，再用收到的钱购买虚拟货币，就可轻易赚取5%佣金。保罗邀请被告加入计划，并提议跟两人共享佣金。

被告答应参与，于是先用两个银行户头接收了25万3237元，再使用部分款项买进虚拟货币，转入骗子指定的虚拟货币钱包，剩余的钱她则自己收着。

商业事务局随后冻结这两个户头，对被告发出警告，还拆穿保罗和弗朗西斯的骗子身份，并提醒被告千万别再接收不明来源或可疑的款项。

被告对商业事务局的警告充耳不闻，数天后又用另外两个银行户头继续协助骗子，并在这两个户头被冻结后再开新户头。

当局第二次警告被告，并指示她如实申报在本地开设的所有银行户头，被告刻意隐瞒，又再用新户头收下12万4206元。

在短短九个月内，共有37万7443元被转进被告的数个银行户头，当中除了其中一名受害者的1万8500元之外，其余款项后来都下落不明。调查显示，被告从中赚取了4600元。

法官将择日下判。