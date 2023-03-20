【国会】陈诗龙：封锁宿舍是“艰难的决定” 人力部三方面改善客工生活

（早报讯）政府知道封锁宿舍会给客工带来压力，但不这么做的话，冠病病毒会在社区更大规模传播开来，也可能像一些国家那样，医疗系统不胜负荷，出现大量死亡人数。

国会星期一（3月20日）辩论《新加坡应对冠病白皮书》。人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生参与辩论时说，如果当时不封锁宿舍，病毒传播的情况可能会失控，因此政府才会做出这个“艰难的决定”。

他坦言，政府对这件事的处理有不足之处，不过人力部会吸取经验，提升客工宿舍、医疗卫生以及心理健康这三方面的水平，建立起抵抗未来大流行病的能力。

为了提升客工宿舍的抗疫能力和确保它们更宜居，政府规定，2021年9月起，所有新建客工宿舍须符合一套新标准，包括设有隔离设施，每个房间也要提供更大的活动空间，并附带厕所和无线网络连接等。

人力部也正研究如何让现有宿舍在不影响到床位供应的情况下采纳这套新标准，迟些时候会公布更多细节。

医疗卫生方面，人力部委托私人医疗业者在全国六区经营客工专属医疗中心，这些设施的医护人员也会说不同语言，与客工更顺利沟通。人力部也制定了初级医疗计划，保障客工的基本医疗需求。

为了更好地照顾客工的身心健康，政府也制定了“晨曦计划”（Project Dawn），客工援助组织康侍（HealthServe）则设立本地首个为客工提供紧急电话辅导的24小时热线，为他们另辟求助管道。