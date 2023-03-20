淡滨尼“红”组屋惹议 李智陞：设计敲定后已在销售时展示

（早报讯）淡滨尼新组屋因大胆用色惹议，建屋发展局当时给予设计师创作空间，让组屋与众不同。明亮的颜色便于居民找路，灵感来自于本地水果，而颜色也曾在销售模型中展示。

国家发展部长李智陞星期一（3月20日）书面答复淡滨尼集选区议员钟丽慧有关建屋局是否考虑在兴建预购组屋的过程中，与购房者磋商以平衡组屋设计创意和居民偏好的询问。

李智陞指出，所有新组屋项目推出前，建筑设计基本都已敲定，买家一般可通过推介活动的小册子，大致了解项目设计。建屋局一直与建筑顾问紧密合作，审查预购组屋单位的设计方案，确保符合监管要求、设计目标和指导方针。

《联合早报》日前报道，淡滨尼新组屋项目Tampines GreenVines电梯口设计成红彤彤一片，让一些居民深感错愕。当局事后听取民意重新粉刷白漆，以调和浓重的色调。

李智陞说，建屋局已就这件事接获不同意见，并指出居民个人品味是主观的，建屋局后来也采取了措施调和颜色。“这是一种判断，在创新设计需求与公众接受度之间取得平衡。多年来，建屋局也持续从预购组屋居民的反馈中积累经验。”

建屋局将继续收集民众的反馈，并定期与各个市镇理事会对话，以了解居民的需求，完善组屋的整体设计。