（早报讯）纽约隔夜股市星期一因银行危机担忧退减而全面回升，亚太股市星期二（3月21日）开盘料上涨。悉尼股市开盘至今回涨0.88％，而股指期货显示香港股市将回涨。

新加坡股市的海峡时报指数星期一挫跌43.52点或1.37％，闭市报3139.76点。纽约股市的道琼斯指数星期一（3月20日）回涨1.20％，报32244.58点；标普500指数回涨0.89％，报3951.57点；纳斯达克指数回涨0.39％，报11675.54点。

市场谨慎等待美国联邦储备局本周将作出的利率决策。

星期二可关注的股票：

*环球投资（Global Investments）星期一闭市后透露，公司持有瑞士信贷（Credit Suisse）发行的额外第一级永久债券（AT1），占公司在去年底时的净资产值的2.33％（计约608万元）。不过，公司目前与瑞信没有银行关系，投资组合当中也没有瑞信或它的子公司的股票。

根据瑞士银行（UBS）并购瑞信的计划，瑞信发行的AT1都将完全减记。这意味着瑞信AT1的持有者，包括环球投资公司，恐将分毫都拿不回本钱。

环球投资星期一股价暴跌16.67％至0.10元，在最低价闭市，这是至少五年来最低闭市价。

*惠胜置地（Hatten Land）星期一深夜发布澄清强调，集团多数的房地产项目已经建成并移交给买方。“任何与此相反的媒体报道都是毫无根据的。”该集团是马六甲主要的房地产发展商之一。

惠胜置地在文告中指出，其中两个房地产发展项目的建筑活动暂停，主要是因为前所未有的冠病大流行和相关政府管制措施的影响。集团继续尽所有合理的努力帮助受影响的房地产买家，包括脱售子公司Gold Mart和它的Harbour City项目给Tayrona Capital公司。不过，Tayrona Capital并没有遵循付款等义务，集团因此在2月间宣布终止有关合约。

惠胜置地星期一股价跌5.88％至新元1.63分。

*凯利板上市企业堡垒矿业（Fortress Minerals）星期一午夜透露，私下配售2331万6100股新股的计划，这批新股将占扩大后股本的4.46％，每股售价0.386元，总计筹集约900万元资金。这批新股的每股售价，比3月16日堡垒矿业股票的0.4284元交易量加权平均价低9.90％。

堡垒矿业的股票在3月17日暂停交易，星期二（3月21日）恢复交易。它3月16日闭市报0.45元。

*凯利板上市公司ACROMETA宣布与泰国工业垃圾管理公司签署备忘录，有意谈商让ACROMETA的子公司负责设计、建造和经营一间实验室，并且谈商参与合资拥有该实验室。

*凯利板公司黑金天然资源（Blackgold Natural Resources）星期二开市前透露，公司申请获得更多时间委任新独立董事以符合规定，已获得新交所原则上不反对。公司最迟将在5月7日委任一名新的独立董事。

*亚化集团（AsiaPhos）星期二开市前要求股票暂停交易，以待发布消息。

*申垚控股（Shen Yao）星期二开市前要求股票暂停交易，以待发布消息。

*香港置地（Hongkong Land）星期一闭市后透露，它星期一进场回购了103万3200股股票，每股购价4.2159美元。香港置地星期一股价涨1.20％至4.22美元，交易量292万股。

*第二房地产（Second Chance Properties）星期一闭市后透露，预期集团截至2月底上半年净利同比将显著增加，主要因为投资房地产脱售收益的贡献。它将在3月29日发布上半年业绩。第二房地产星期一股价持平于0.24元。

*明策集团（Clearbridge）星期一向新交所申请延期三个月，允许它最迟在今年5月底发布2022财年业绩以及最迟在今年6月29日举行常年股东大会。它星期一闭市后透露消息时指出，公司还无法完成业绩报告，因为还在等待Lunadorii公司让它获取印尼前子公司PT Tirta Medika Jaya（TMJ）和PT Indo Genesis Medika（IGM）的财务资料。它是在去年10月间把这两家印尼公司的所有股权卖给Lunadorii，从那时开始至今，它通过Lunadorii公司一直无法获得TMJ和IGM的员工合作，以取得必要的财务资料。

明策集团星期一股价跌3.23％至0.03元。