哈莉玛：新马须合作 为亚细安发展创造稳定的外部环境

（早报讯）大国之间的竞争加剧，加上全球经济前景不明朗，新马作为亚细安的创始成员国和志同道合的合作伙伴，须协助维持本区域的团结和信誉，为亚细安的发展创造一个稳定的外部环境。

哈莉玛总统说：“没有稳定的外部环境，亚细安所有的成员国将更难实现经济转型，以及改善人民的生活。”

哈莉玛星期二（3月20日）在马来西亚国家元首苏丹阿都拉为她设的国宴上致辞时，谈到新马两国在本区域应扮演的角色，以及建交58年来建立的深厚情谊和经济关系。

苏丹阿都拉致辞时则说：“作为亚细安的创始成员，马来西亚和新加坡必须继续紧密合作，促进区域稳定和安全，并让亚细安成为一个充满活力的区域组织。”

对于首次到马国进行国事访问的哈莉玛，苏丹阿都拉和夫人东姑阿兹莎阿米娜热情招待，在国宴开始前，特地为她安排植树和胡姬花命名仪式。一株新培育的胡姬花名为“哈莉玛穆罕默德万代兰”（Vanda Halimah Yacob Mohamed），以我国总统哈莉玛和夫婿穆罕默德命名，这是首次有到访的外国国家元首获此殊荣。

两名国家元首上一次见面，是在去年10月苏丹阿都拉访新的时候。

哈莉玛说，过去三年，新加坡和马来西亚肩并肩对抗冠病疫情。下个月，是疫情暴发之后两国边境重新开放一周年，两国的航空和陆路交通都稳步恢复到疫前的水平。待新柔地铁2026年落成后，原本就已非常靠近的两个国家，将更互联互通。

新马是彼此的第二大贸易伙伴。哈莉玛认为，除了经济外，真正定义新马独特关系的，是两国的共同历史和亲情。许多民众在新加坡和马来西亚都有家人和朋友，还有更多人拥有对彼此国家美好的回忆，包括求学、工作或度假的经验。