海指早盘回弹1.31％

（早报讯）银行危机担忧退减欧美股市全面回涨，亚太股市星期二（3月21日）早盘跟随回弹，新加坡股市晴雨表——海峡时报指数星期二截至中午约12时回涨41.11点或1.31％，报3180.87点，盘中最高是3186.69点，最低3157.81点。

海指成份股大多数回升，银行股回弹给予海指强力支持，华侨银行、大华银行和星展集团控股回涨1.08％、1.38％和1.83％，股价达到12.21元、28.60元和32.81元。

在本地早盘结束时，香港股市回升0.33％，悉尼和首尔股市各涨0.99％和0.44％。东京股市假期休市。

IG市场策略师叶俊荣接受《联合早报》采访时说：“在近期金融不稳定的极端看跌情绪之后，我们终于看到市场重归一些平静，但在本周晚些时候美国联邦储备局的公开市场委员会（FOMC）会议靠近时，市场情绪基本上仍处于谨慎乐观的状态。”

叶俊荣指出，除了瑞信的收购，星期一基本上没有什么经济数据出炉。因此，随着中央银行介入提供进一步的保证，投资者似乎开始接受瑞信被收购的事实。鉴于最近银行业的不安，有一些人越来越期待美国联储局在即将召开的会议上采取更令人放心的立场。市场认为，联储局加息25个基点或暂停加息的可能性各占一半。与一个月前相比，这将是鹰派态度的退减。

此外，他说，虽然市场已经恢复了一些平静，但对美国区域银行仍有一些不放心。政府没有对所有存款全面担保，可能仍会促使更多存款从区域银行流出，危机可能会继续。第一共和银行（First Republic Bank）股价隔夜继续暴跌47％。

盈立证券uSMART市场策略师黄佳仁受访时说：“亚洲股市上午反弹，主要因为隔夜美国市场上弹。投资者押注银行问题的扩散并不像预期的那样可怕，因为他们看到更多央行努力增强金融市场的信心。”

鉴于银行业危机，投资者预期联储局本周将采取鸽派做法，市场预料联储局星期三将加息25个基点。他说：“然而，我认为市场参与者可能对暂停加息和未来比预期更早降息的预期过于乐观了。股价反弹因此可能无法持续，市场参与者将重新关注仍有热度的通货膨胀，意识到利率可能需要在更长时间内保持较高的水平。”

他指出，虽然海指今早反弹，但由于银行股在海指占47％的权重，海指似乎将继续伴随着全球银行业危机而波动。海指的支持和阻力水平是在3000点和3200点。

本地早盘结束时，全场上升股265只，下跌股177只，交易量6亿5265万股，总值4亿7696万元。

在30只海指成份股当中，多达26只股价上涨，1只下跌，3只持平。吉宝数据中心房地产投资信托（Keppel DC REIT）跌0.49％至2.03元；领涨的是怡和合发（Jardine C&C），股价涨2.49％至28.02元。

活跃股方面，胜科海事（Sembcorp Marine）交易量继续高居榜首，超过7719万股转手，股价涨1.91％至0.107元。