【国会】过期疫苗的花费是“保险费” 避免灾难性损失

（早报讯）我国订购的冠病疫苗有15%已经过期，卫生部长王乙康说，这笔总值1亿4000万元的花费，是必须支付的“保险费”，以避免灾难性的经济影响和更多死亡病例。

卫生部长王乙康星期二（3月21日）在国会参与《新加坡应对冠病白皮书》辩论时说，疫情初期，各款疫苗是否有效还不明确，供应链也有不稳定的情况，新加坡因此得采购过量的疫苗，以确保我国有足够疫苗应对疫情。这也意味着我国会拥有过多并会过期的疫苗库存。

王乙康说：“未使用的过期冠病疫苗是一种‘保险费’，是我们为避免灾难性后果的风险而付出的代价。”

他举例说，在人们接种疫苗之前，我国在2020年4月实施阻断措施以控制疫情。两个月的阻断措施使国内生产总值损失了约110亿元。在两年内又花费了近600亿元来缓解对企业和雇员的冲击。“这并不包括对家庭得经历的心痛和困难。”

他指出，如果没有冠病疫苗，在2021年底和2022年的德尔塔（Delta）和奥密克戎（Omicron）高峰期，我国必定得再次实施阻断措施。

“但我们没有必要这样做，因为疫苗给了我们保护。更重要的是，我们的做法避免了许多人因感染冠病而死亡，保护了新加坡人。”

王乙康指出，在接下来几个月里会有更多疫苗库存过期，有关比率可能会达25%。

他说，我国已尝试捐赠这些备用疫苗，但因为全球疫苗目前供过于求，因此没有人接受。