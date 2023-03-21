本地股市星期二攀升34.17点

（早报讯）过去十多天，股市因为欧美银行财困坏消息频传而表现恐慌，在各国政府和业界联手提供担保和支持后有所缓解。星期二（3月21日）亚太股市在投资者情绪转好的带动下纷纷上扬。新加坡海峡时报指数上升1.09%或34.17点，闭市报3173.93点。

辉立证券资深股票经纪李俊升接受《联合早报》访问时说：“六家中央银行隔夜（20日）发布消息说会联手缓解全球资金市场的压力，将每周拍卖美元改为每日进行。这对股市是利好消息，显示央行愿意正视投资者关心的流动性和资金问题，并采取行动。”

本地股市全天交易量达13亿4000万股，交易金额9亿6748万元，上升股319只，下跌股234只。

海指成份股多数上扬，上升股19只，下跌股四只，七只持平。

升幅最大的是新加坡航空（SIA）上扬2.34%至5.69元、星展集团攀高2.14%至32.91元，以及怡和合发（Jardine C&C）上升1.94%至27.87元。

下跌股是皇胜酿酒（Emperador）下跌0.97%至0.51元、新加坡交易所（SGX）下跌0.45%至8.77元、DFI零售集团下跌0.36%至2.81美元，以及香港置地（Hongkong Land）下滑0.24%至4.21美元。

亚太其他股市也普遍上扬。香港特首李家超信心喊话说，瑞士信贷的情况不会对香港金融枢纽有重大影响，香港股市上升1.36%；上海和深圳分别上扬0.64%和1.57%。首尔、台湾和悉尼股市则分别攀升0.38%、0.61%和0.81%。东京股市星期二因假期而休市。